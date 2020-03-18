الصحة السودانية تكشف عن إجراءات لحماية الكوادر العاملة بالمستشفيات من كورونا

كشفت وزارة الصحة السودانية، عن جملة من الإجراءات والتدابير لحماية الكوادر العاملة بالمستشفيات ومراكز العزل من خطر العدوى بفيروس كورونا.

ووفقًا لما أوردته وكالة السودان للأنباء «سونا»، مساء أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تدابير تهدف لتقليل التردد من قبل أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري، حيث وجهت الوزارة بصرفهم لأدوية تكفي لأكثر من شهر باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفايروس كورونا ولتقليل الزحام داخل المؤسسات الصحية.

وأكدت مساعد المدير العام لوزارة الصحة السودانية في تصريحات صحفية «ضرورة الالتزام بالإجراءات القياسية لحماية الكادر الطبي من العدوى والمتمثلة في الإجراءات القياسبة للحماية الشخصية وأهمها معرفة الكوادر للمرض وطرق انتقاله، إضافة إلى ارتداء الكادر للكمامة على أن تكون بمواصفات معينة، ويرتديها المريض أيضا أثناء الكشف عليه، وتهوية المكان بصورة دائمة، وحفظ المسافات بين الأشخاص المتواجدين، فضلا عن الالتزام بغسل الأيدي واستخدام المطهرات والمعقمات».

كما أكدت أن الإجراءات تضمنت تطهير المكان بعد نقل المريض من الوحدة الأولى وذلك بواسطة فرق متخصصة وفقًا لموجهات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى موجهات أخرى وخاصة بحماية المواطنين، لافتة إلى أهمية نشر المعلومات التي تبين كيفية التعامل مع المرض عبر بوسترات تم توزيعها على الوحدات الصحية.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، أمس الثلاثاء، إلى أكثر من سبعة آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 188 ألف إصابة.