عبد الغفار: إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية بالجامعات لدعم أعضاء هيئة التدريس

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن اللائحة التنفيذية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للجامعات، التي صدرت مؤخرًا، هي نتاج للقانون الذي تم منذ عام 2018 «المعني بتنظيم الجامعات الدولية في مصر».

وأضاف عبر مقطع فيديو عرضته صفحة وزارة التعليم العالي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صباح الأربعاء، أن وزارة التعليم العالي نجحت في وضع مادة خاصة بإنشاء صندوق ضمن مواد هذا القانون؛ يشتمل على وسائل دعم مختلفة، منها «5% من ميزانية الجامعة الدولية عند إنشاءها، و2% من مصاريف الطلاب الدارسين فيها، وما قد تخصصه الدولة من موازنات، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات من الجهات المختلفة»، بهدف دعم أعضاء هيئة التدريس والبحوث في حال احتياجهم إلى دعم اجتماعي أو صحى.

وأوضح أن هناك مجلس إدارة مُخوّل بهذا الشأن، بالإضافة إلى بعض الأمور المعنية باشتراكات تُقدم من قبل المعنيين «الراغبين في الانضمام إلى هذا الصندوق»، مشيرًا إلى أنه ليس بديلًا عن أي صندوق رعاية صحية آخر موجود في كل جامعة، وأنه مكمل وإضافة للرعاية الصحية.

وتابع أن هناك ممثلين ذو خبرة وممثلين لهيئة البحوث، ونوادي أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى آخرين من المجلس الأعلى للجامعات، ومجموعة من المتخصصين والمتبرعين بوقتهم وبخبرتهم؛ للوصول إلى نموذج يفيد أعضاء هيئة التدريس.

واختتم حديثه متمنياً الصحة والسلامة للمواطنين، والمرور من هذه الأزمة، ناصحًا بالتكاتف وتنفيذ التعليمات الموجهة من الجهات الرسمية.