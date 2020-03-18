 النمسا تعلن إغلاق حدودها مع ألمانيا - بوابة الشروق
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النمسا تعلن إغلاق حدودها مع ألمانيا

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 9:35 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 9:35 م

أكدت وزارة الداخلية في النمسا اليوم الأربعاء اعتزامها إغلاق حدود البلاد مع ألمانيا اعتبارا من منتصف الليلة (ليلة الأربعاء-الخميس) وذلك في إطار مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.


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