النمسا تعلن إغلاق حدودها مع ألمانيا

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أكدت وزارة الداخلية في النمسا اليوم الأربعاء اعتزامها إغلاق حدود البلاد مع ألمانيا اعتبارا من منتصف الليلة (ليلة الأربعاء-الخميس) وذلك في إطار مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.