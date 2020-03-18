وزير الخارجية اليمني يتهم قوات الانتقالي بعرقلة مشاورات الرياض

قال محمد الحضرمي، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، إن التصعيد العسكري الأخير لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن (جنوب اليمن)، يهدد بفشل مشاورات الرياض.

وأضاف الحضرمي في تغريدات على حساب وزارة الخارجية بموقع "تويتر": "إن تنفيذ اتفاق الرياض أصبح ضرورة لا تحتمل المماطلة والإعاقة من قبل المجلس الانتقالي".

وتابع: "على المجلس الانتقالي أن يعلم بأن الاستمرار في هذا النهج وهذه الممارسات والتصعيد في العاصمة المؤقتة عدن سيترتب عليه تبعات تهدد بفشل اتفاق الرياض".

واعتبر الحضرمي، أن ما تقوم به وحدات تابعة للمجلس الانتقالي في الآونة الأخيرة من إعاقة عمل المؤسسات الحكومية والتدخل في مهامها واستحداث نقاط جديدة وإرسال تعزيزات عسكرية إضافية في عدن يعد تصعيدا غير مبرر واستمرارا للتمرد المسلح الذي جاء اتفاق الرياض بهدف إنهائه.

وزاد التوتر مؤخرا بين القوات الحكومية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في مدينة عدن، وسط انتشار كثيف لقوات الطرفين.

ويأتي ذلك التوتر، بعد أن منعت قيادة التحالف العربي، أربعة من قيادات المجلس من العودة إلى مدينة عدن، من العاصمة الأردنية عمان.

كانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقعا في الخامس من نوفمبر الماضي على اتفاق الرياض الذي ينص في أبرز بنوده على عودة الحكومة إلى عدن وتشكيل حكومة جديدة مكونة من 24 وزيرا من الشمال والجنوب خلال شهر.

كما ينص الاتفاق على انسحاب قوات الحكومة والمجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة إلى ما قبل أحداث أغسطس الماضي.

وكانت قوات المجلس الانتقالي قد سيطرت في أغسطس على محافظة عدن ومعظم محافظة أبين إثر اشتباكات بين الطرفين استمر