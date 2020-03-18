36% نمواً بصافي أرباح المجموعة المالية هيرميس

ارتفعت صافي أرباح المجموعة المالية "هيرميس"، المؤسسة المالية والاستثمارية، بنسبة 36% سنويا، أي بواقع 1.4 مليار جنيه خلال عام 2019، مدفوعًا بنمو الإيرادات بمعدل سنوي 20% لتبلغ 4.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وفق بيان صادر لها اليوم الأربعاء عن النتائج المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

ويعكس نمو إيرادات الشركة خلال عام 2019 الأداء القوي لقطاعي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي، حيث ارتفعت إيرادات قطاع بنك الاستثمار بمعدل سنوي 12% لتبلغ 3.6 مليار جنيه خلال عام 2019، بينما ارتفعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي بنسبة سنوية بلغت 52% لتسجل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وذلك في ضوء نمو إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر بمعدل سنوي 66% لتبلغ مليار جنيه في عام 2019.

أكد كريم عوض، على التقدم الذي أحرزته الشركة على صعيد تنمية باقة منتجات قطاع التمويل غير المصرفي خلال العام، والتي أصبحت تضم خدمات التأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي المدعوم بتكنولوجيا الخدمات المالية، والتمويل العقاري، والتخصيم، والتي ستشمل خدمات التأمين خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيساهم في منح الشركة المرونة والقدرة على تجاوز مختلف التحديات التي تواجهها الأسواق الإقليمية والعالمية مع تعزيز ربحيتها.

وارتفع دخل الشركة من الأتعاب والعمولات بمعدل سنوي 23% ليبلغ 3.4 مليار جنيه خلال عام 2019، حيث مثل 71% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال نفس الفترة، وذلك على خلفية نمو إيرادات المحاور الثلاثة للأتعاب والعمولات.

بلغت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side) 1.5 مليار جنيه خلال عام 2019، وهو نمو سنوي بمعدل 9%. ويعكس ذلك نمو إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 16% ليسجل 1.2 مليار جنيه؛ بفضل ارتفاع عمولات الوساطة بأسواق السعودية والكويت والإمارات والأسواق المبتدئة وكذلك المردود الإيجابي لقطاع المنتجات المهيكلة (Structured Products)، وهو ما ساهم في الحد من أثر تراجع إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بنسبة سنوية 10% لتبلغ 328 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك على الرغم من تنوع وزيادة عدد الصفقات التي قام فريق القطاع بتنفيذها خلال العام.

ومن جانب آخر، ارتفعت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) بمعدل سنوي 15% لتبلغ 624 مليون جنيه في عام 2019، ويعكس ذلك نجاح تخارج شركة «فورتكس إنيرجي» من محفظة مشروعات طاقة الرياح خلال الربع الأول من عام 2019، وهو ما أثمر عن تسجيل قطاع الاستثمار المباشر إيرادات بقيمة 341 مليون جنيه، بزيادة سنوية ملحوظة بلغت نسبتها 133%. وقد ساهم ذلك في الحد من أثر تراجع إيرادات قطاع إدارة الأصول بمعدل سنوي 29% إلى 283 مليون جنيه خلال عام 2019.

وارتفعت إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بنسبة سنوية 14% لتبلغ 1.4 مليار جنيه خلال عام 2019، حيث مثلت 29% من إجمالي إيرادات المجموعة المالية هيرميس خلال نفس الفترة. ويعكس ذلك مردود ارتفاع أرباح الفائدة ونمو أرباح عمليات سوق المال.

وقد شهد عام 2019 ارتفاع المصروفات التشغيلية للمجموعة بنسبة سنوية قدرها 17% لتبلغ 3.0 مليار جنيه. ويعكس ذلك زيادة الرواتب نتيجة ارتفاع عدد الموظفين بشركة "تنمية" مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات العاملين المتغيرة والمصاحبة لنمو إيرادات الشركة، علاوةً على ارتفاع المصروفات التشغيلية لقطاع التمويل غير المصرفي وشركة "تنمية" على وجه التحديد.

ومع ارتفاع الإيرادات بمعدل يتجاوز نمو المصروفات التشغيلية، ارتفع صافي الأرباح التشغيلية بمعدل سنوي 26% إلى 1.8 مليار جنيه خلال عام 2019، وبالتالي وصل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية إلى 1.4 مليار جنيه، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 36%.