10 قرارات من لجنة «استرداد أراضى الدولة» لدفع عجلة التقنين

إصدار 11 ألف عقد جديد.. وعبدالغفار: ندعم المحافظات وجهات الولاية فى الاستثمار الأمثل للأراضى.. ولا تهاون مع المقصرين فى الحفاظ على حق الشعب.. وعبدالغنى: التنمية المحلية تقوم بجهد كبير فى متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات مع المحافظات

أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، إصدار 11 ألف عقد من خلال المحافظات لتقنين أراضى الدولة حتى الآن، مشددة على ضرورة مواصلة لجان التقنين بالمحافظات جهودها تحت إشراف اللجنة لاستكمال إصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين.

وأكد الاجتماع الذى عقد برئاسة مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب مجدى عبدالغفار، أن هذا العدد من العقود يؤكد جدية الدولة فى التقنين لكل من توافرت له الشروط القانونية وهو ما يستوجب أن يكون هناك حرص من طالبى التقنين على سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة لإنهاء الإجراءات اللازمة للتقنين وتسلم العقود الخاصة بهم.

واتخذت اللجنة عشرة قرارات للحفاظ على أراضى الدولة ومستحقاتها، ودفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين الجادين، فى مقدمتها استمرار المحافظات فى إصدار العقود لمن تتوافر لهم الشروط بعد سداد المقدمات المقدرة من لجان التسعير مع تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات التى تضمنتها قرارات اللجنة ومجلس الوزراء خلال الفترة الماضية دعما للمواطنين فى إنهاء إجراءات التقنين لأوضاعهم.

وطالبت اللجنة وزارة التنمية المحلية بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات ومراجعة إجراءات التثمين والتسعير وتقييم معدلات الأداء والتعامل مع أى معوقات قد تظهر خلال التنفيذ، والتأكيد على أن لجان التقنين تعمل وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وما تبعها من قرارات تضمنت بعض التيسيرات على المواطنين.

ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع المحافظات بإجراء حصر شامل لكل الأراضى التى تمت إزالة التعديات عليها ضمن موجات الإزالة الخمسة عشر مع التأكيد على أن جهات الولاية والمحافظات ستتعامل فى حالات عودة التعدى وفقا للتعديل الذى تضمنه القانون 164 لسنة 2019 بمضاعفة وتشديد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية فى حالات العودة للتعدى على أراضى الدولة.

وأكدت اللجنة ضرورة إحالة أى موظف يقدم معلومات كاذبة أو مغلوطة للمواطنين تؤثر على إجراءات التقنين إلى الجهات القضائية المختصة، وإلغاء كل إجراءات التعاقد التى لم تتضمن اعتماد هيئة المساحة المصرية.

وكلفت اللجنة قيادات الإدارة المحلية بممارسة مسئولياتهم فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على أراضى الدولة التى تم استردادها ضمن موجات الإزالة فى نطاق اختصاصهم والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أى حالات فساد أو تواطؤ أو إهمال فى تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدولة.

ودعت اللجنة هيئة التنمية الزراعية إلى تسليم الأمانة الفنية للجنة حصرا شاملا بكل أراضى طرح النهر فى موعد غايته 25 إبريل المقبل، وبيان حالات التعدى على هذه الأراضى، مع التأكيد على إيقاف أى تعاقدات جديدة على أراضى طرح النهر حتى نهاية الحصر.

وطالبت اللجنة وزارة الزراعة بموافاتها بتقرير شامل بحالات التعدى على أراضى الثروة السمكية المطلوب إزالتها وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها وفقا للقانون للبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الإزالة.

وأكد اللواء مجدى عبدالغفار، أن الأراضى هى ثروة مصر، ويجب الحفاظ عليها وحسن استثمارها، وليس التحفظ عليها بما يعرضها لعودة التعدى مرة أخرى، ولهذا تعمل اللجنة على دعم المحافظات وجهات الولاية المختلفة بكل السبل لاستثمار الأراضى بالشكل الأمثل.

ولفت عبدالغفار إلى أن اللجنة تتابع من خلال وزارة التنمية المحلية جهود المحافظات سواء فى التقنين أو الحفاظ على أراضى الدولة، وأنه لن يكون هناك تسامح مع أى إهمال أو تباطؤ فى هذا الأمر لأنه حق الشعب.

من جهته قال رئيس الأمانة الفنية للجنة عبدالله عبدالغنى: إن جميع التوصيات والقرارات التى أصدرتها اللجنة للحفاظ على أراضى الدولة تقوم وزارة التنمية المحلية بجهد كبير فى متابعة تنفيذها مع المحافظات، كما تتابع عمليات الحصر ودورة التقنين ضمانا لاستمرار معدلات الأداء التى تستهدفها اللجنة.