الأرجنتين تسجل 14 إصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 79

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أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليل الثلاثاء/الأربعاء.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 79 حالة، إلى جانب حالتي وفاة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.