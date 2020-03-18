 الأرجنتين تسجل 14 إصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 79 - بوابة الشروق
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الأرجنتين تسجل 14 إصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 79

علم الأرجنتين
علم الأرجنتين
بوينس آيرس - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 3:06 ص | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 3:06 ص

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليل الثلاثاء/الأربعاء.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 79 حالة، إلى جانب حالتي وفاة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.


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