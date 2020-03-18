ذكر قطاع الرصد بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم الأربعاء أن وباء كورونا تسبب في تعليق الدراسة لعدد ضخم بلغ 4ر849 مليون شخص على مستوى العالم.

وجرى إغلاق المدارس ورياض الأطفال والجامعات في 113 دولة على مستوى العالم في إطار الجهود لاحتواء تفشي الفيروس، ما أسفر عن توقف العملية التعلمية لمئات الملايين من الأطفال والشباب والبالغين.

وبحسب قطاع الرصد في اليونسكو، أغلقت 102 دولة جميع مؤسسات التعليم على المستوى الوطني، في حين أغلقت 11 دولة أخرى المدارس في بعض المناطق.

وأفادت المنظمة الأممية بأن ملايين آخرين سيتضررون إذا قررت الـ 11 دولة إغلاق جميع المدارس بها.

وفي الصين، التي شهدت بدء انتشار فيروس كورونا في ديسمبر، تم افتتاح مجموعة من المدارس في ظل بداية انخفاض حالات الإصابة المسجلة يوميا.

وذكرت اليونسكو أنها تدعم الدول التي تلجأ إلى التعلم عن بعد وإلى حلول أخرى لتقليص الانقطاع في ظل استمرار أزمة كورونا.