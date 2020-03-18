«بورشه» الألمانية توقف إنتاجها بسبب كورونا

أعلنت شركة بورشه الألمانية للسيارات الرياضية اليوم الأربعاء وقف إنتاجها بسبب أزمة فيروس كورونا.



وأوضحت الشركة أنه سيتم إغلاق مصنعها الرئيسي في "تسوفن هاوزن" ومصنعها في "لايبتسيج" اعتبارا من السبت المقبل ولمدة أسبوعين.



وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء يتعلق بالدرجة الأولى بحماية العاملين فضلا عن وجود نقص في سلسلة التوريد العالمية بشكل لم يعد يسمح بحركة إنتاج منتظمة.



من جانبه، قال أوليفر بلومه، رئيس مجلس الإدارة:" من خلال هذه الإجراءات تقدم شركتنا إسهاما في حماية العاملين والحد من انتشار الفيروس".



وأضاف أنه " لا يمكن بعد التنبؤ بالتداعيات الفعلية (للأزمة) ولهذا فإن التوقعات سابقة لأوانها، والواضح أن 2020 سيكون عاما متحديا للغاية".



وكانت فولكسفاجن، الشركة المالكة لبورشه، وأودي أعلنتا وقف الإنتاج في مصانعهما، كما أوقفت أيضا "بي إم دبليو" و"دايملر" الإنتاج بشكل مؤقت.