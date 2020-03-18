الرئيس الروسي يعرب عن أمله في أن يتوصل العلماء الروس لعقار مضاد لـ«كورونا«

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، عن أمله في أن يتوصل العلماء الروس إلى عقار مضاد لفيروس "كورونا" المستجد بشكل عاجل.

ودعا الرئيس الروسي مواطنيه - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى عدم تصديق الشائعات والأخبار المفبركة حول أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا، مضيفا أن "الحكومة لا تخفي ولا تنوي إخفاء المعلومات الحقيقية حول أعداد المصابين".

وشدد على أن روسيا ستبذل كافة الجهود لمكافحة فيروس كورونا، كون "مواطنينا يسافرون إلى كل مكان"، مؤكدا أن حكومة بلاده ستعمل على مساعدة الروس العالقين في الخارج للعودة إلى بلادهم.