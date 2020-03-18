 الرئيس الروسي يعرب عن أمله في أن يتوصل العلماء الروس لعقار مضاد لـ«كورونا« - بوابة الشروق
الأربعاء 18 مارس 2020 8:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الروسي يعرب عن أمله في أن يتوصل العلماء الروس لعقار مضاد لـ«كورونا«

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 7:35 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 7:36 م

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، عن أمله في أن يتوصل العلماء الروس إلى عقار مضاد لفيروس "كورونا" المستجد بشكل عاجل.

ودعا الرئيس الروسي مواطنيه - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى عدم تصديق الشائعات والأخبار المفبركة حول أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا، مضيفا أن "الحكومة لا تخفي ولا تنوي إخفاء المعلومات الحقيقية حول أعداد المصابين".

وشدد على أن روسيا ستبذل كافة الجهود لمكافحة فيروس كورونا، كون "مواطنينا يسافرون إلى كل مكان"، مؤكدا أن حكومة بلاده ستعمل على مساعدة الروس العالقين في الخارج للعودة إلى بلادهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك