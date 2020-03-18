 تونس تعلن رسميا شفاء أول مصاب بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 18 مارس 2020 9:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

تونس تعلن رسميا شفاء أول مصاب بفيروس كورونا

تونس - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 9:36 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 9:37 م

أعلنت تونس رسميا شفاء أول مصاب بفيروس كورونا الجديد في البلاد، ومن المقرر مغادرته غدا الخميس مستشفى فرحات حشاد بسوسة بعد التأكد من شفاءه عقب صدور نتائج التحليل الأخير له.

وهنأ وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، اليوم الأربعاء، أول مصاب بفيروس كورونا بشفائه من المرض، متمنيا الشفاء لبقية المصابين بالفيروس.

وذكرت أمال أم الزين اللطيف رئيسة قسم الأمراض الجرثومية بمستشفى فرحات حشاد أن المتعافي سيغادر غدا المستشفى، مشيرة إلى أن حالة زوجة المصاب الثاني بالكورونا قد تحسنت مقارنة بالأيام الماضية واصفة حالة زوجها بالمستقرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك