وفاة 32 شخصا ببريطانيا بفيروس كورونا وارتفاع حصيلة الوفيات لـ 104 حالات

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توفى 32 شخصًا في بريطانيا من جراء الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، ما يرفع حصيلة حالات الوفيات في البلاد إلى 104 حالات.

وقالت خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، إن حالات الوفيات الأخيرة تتراوح أعمارهم بين 59 و94 عامًا، وكانوا يعانون من ظروف صحية حرجة.

وتأتي الحصيلة الأخيرة للوفيات في البلاد بعد الارتفاع الحاد لحالات الإصابة بالفيروس المؤكدة في المملكة المتحدة وتشخيص 676 مصابًا بكوفيد -19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما يبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في المملكة المتحدة في الوقت الحالي ألفين و626 شخصًا.