وزارة الداخلية اللبنانية: لا إصابات بفيروس كورونا بين السجناء أو العناصر الأمنية

أكدت وزارة الداخلية اللبنانية أنه لم تُسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا في صفوف السجناء أو العناصر الأمنية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية في سبيل منع تفشي الفيروس داخل السجون اللبنانية.

وأمر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، أن يتقيد جميع العناصر الأمنية بالمعايير الصحية الوقائية، بارتداء القفازات والكمامات الواقية بشكل دائم، والتعامل بجدية مع أية عوارض شبيهة بأعراض الكورونا.

وتضمنت تعليمات وزير الداخلية اللبناني عدم نقل السجناء من سجن إلى آخر، وتعقيم السجون بشكل دوري، وتوزيع أجهزة فحص الحرارة لمتابعة جميع الداخلين إلى السجون من عناصر أمنية وأهالي السجناء، وزيادة عدد الأطباء المكلفين بإجراء المعاينات داخل السجون وتزويد المراكز الطبية التابعة لها بالأدوية تحسبا للحالات الطارئة، وتجهيز وحدة صحية داخل السجن المركزي لفحص الحالات المشتبه بإصابتها بعوارض فيروس كورونا وتزويدها بالتجهيزات اللازمة من مواد وقائية وأجهزة تنفس صناعي.

يذكر أن لبنان أعلن عن تسجيل 133 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 4 أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس.