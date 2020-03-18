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تايوان تحظر دخول الأجانب لأراضيها

تايبيه - د ب ا
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:32 ص | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:32 ص

قال وزير الصحة تشين شيه تشونج، اليوم الأربعاء، إن تايوان حظرت دخول جميع الأجانب لأراضيها في ظل المخاوف من تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا القادمة من الخارج.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه سوف يتم تطبيق الحظر ابتداء من منتصف الليل غد الخميس، موضحا أن جميع القادمين للجزيرة سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما.

وأوضح الوزير أنه سيتم السماح للأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة في تايوان وأصحاب التأشيرات الدبلوماسية بالدخول.

وكانت تايوان، أعلنت الأحد الماضي أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في تايوان بلغ 59 حالة إصابة من بينها وفاة واحدة.

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