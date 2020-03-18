نادي المراسلين الأجانب في الصين ينتقد طرد 13 صحفيا أمريكيا

انتقد نادي المراسلين الأجانب في الصين الطرد الجماعى الذي أعلنت عنه الحكومة الصينية اليوم الأربعاء، والذي يطال ما لا يقل عن 13 صحفيا أمريكيا، في إطار النزاع الإعلامي بين البلدين.

وقال النادي إن الطرد الذي يشمل الصحفيين في ثلاث صحف "يمكن أن يؤثر على عدد أكبر من الصحفيين، اعتمادا على اتساع النطاق الذي تنفذ به السلطات الصينية القرار".

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق اليوم الأربعاء أنها لن تسمح لجميع الصحفيين الأمريكيين الذين يعملون في صحف "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست" الذين ينتهى سريان اعتماداتهم الصحفية قبل نهاية العام الجاري بالاستمرار في العمل في البلاد.

كما يتم منع هؤلاء الصحفيين من العمل من هونج كونج وماكاو، في خطوة وصفها نادي المراسلين الأجانب في الصين بأنها غير مسبوقة.

وطردت الصين 9 صحفيين أجانب آخرين منذ عام 2013، ورفضت منح تأشيرات لآخرين.

وأوضح النادي: "ليس هناك من يستفيد من استغلال الصحفيين كقطع شطرنج دبلوماسية من جانب قوتين اقتصاديتين بارزتين في العالم ... الصحفيون يضيئون العالم الذي نعيش به. تجعل الصين نفسها معتمة عبر هذا الإجراء".