مصدر بـ«التموين»: صرف 60% من سلع بطاقات الدعم عن شهر مارس الجاري

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، ضخت ما يقارب الـ60% من سلع البطاقات التموينية المدعمة، وسلع فارق نقاط الخبز عن شهر مارس الجاري، مؤكدا أن المنظومة التموينية تعمل بشكل طبيعي دون مشاكل.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الوزارة تسعى لطرح كميات كبيرة من السلع المختلفة ليتخير منها المواطن صاحب بطاقة الدعم وفقا لاحتياجات أسرته ووفقا لعدد الأفراد المقيدة على بطاقة الدعم الخاصة به.

وأكد أن "القابضة الغذائية" تعمل بشكل متوازن للغاية داخل الأسواق، من خلال استعدادها الدائم لضخ كميات كبيرة من أي سلعة بالمنافذ التموينية أو بالأسواق الحرة، حال نقصها بالأسواق الحرة والقطاع الخاص، إضافة إلى دورها المعتاد في توفير السلع بشكل يومي وبأسعار مناسبة لكافة المواطنين.