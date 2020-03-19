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الشيوخ الأمريكي يقر أول حزمة مساعدات لمواجهة تداعيات كورونا

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:56 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:56 م

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء، أول حزمة مساعدات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي تستهدف تخفيف آثار الأزمة على العمال الذين يواجهون اضطراب العمل نتيجة تفشي المرض.

وتتضمن الحزمة التي أقرها مجلس النواب في وقت سابق، عدة بنود، منها إجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا مجانا والتوسع في العطلة المرضية مدفوعة الأجر، وتحسين إعانة البطالة لبعض الفئات. كما تتضمن دعما إضافيا لبرامج الدعم الغذائي للفئات المحتاجة.

ووافق مجلس الشيوخ على القانون بأغلبية 90 عضوا مقابل 8 أعضاء. وأصبح القانون الآن على مكتب الرئيس دونالد ترامب لاعتماده.

وتجري حاليا المناقشات في مجلس الشيوخ بشأن خطة تحفيز الاقتصاد الأمريكية التي تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار.


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