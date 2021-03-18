 وزيرة الصحة تبدأ زيارتها الميدانية لمتابعة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء - بوابة الشروق
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وزيرة الصحة تبدأ زيارتها الميدانية لمتابعة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

هالة زايد - ارشيفية
هالة زايد - ارشيفية
منى زيدان:
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 5:52 م | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 5:52 م
وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مطار طابا الدولي لبدء زيارتها الميدانية في إطار متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي ال 32 للمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة تأتي فى إطار حرصها على متابعة سير العمل ميدانياً، حيث إنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت بمحافظة جنوب سيناء يوم ١٦ من شهر فبراير الماضي.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم ١٦ فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس، وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

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