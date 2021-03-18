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بوتين يقترح على بايدن إجراء محادثات على الهواء مباشرة

بايدن وبوتين - ارشيفية
بايدن وبوتين - ارشيفية
موسكو (د ب أ)
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 8:08 م | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 8:08 م
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على نظيره الأمريكي جو بايدن، إجراء محادثات ثنائية على الهواء مباشرة، مشددا على ضرورة الاحتفاظ بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال بوتين، في حديث لقناة "روسيا 24"، اليوم الخميس: "في المرة السابقة كان الرئيس بايدن من تقدم بمبادرة لإجراء مكالمة هاتفية. أود أن أقترح على الرئيس بايدن مواصلة مناقشاتنا، لكن شريطة أن نقوم بذلك عمليا على الهواء مباشرة... لكن من دون أي مماطلات وإنما في محادثة صريحة ومباشرة".

وأضاف بوتين: "يبدو لي أن هذا سيكون في مصلحة شعبي روسيا والولايات المتحدة، وكذلك الكثير من الدول الأخرى".

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