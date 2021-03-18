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باكستان: 3495 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

(د ب أ)
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 11:42 ص | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 11:42 ص

أعلنت باكستان تسجيل 61 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 13 ألفا و717 حالة اليوم الخميس.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات، في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 3495 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 615 ألفا و810 حالات، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررًا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن تسعة ملايين و648 ألفا و242 اختبارا للكشف عن الفيروس، من بينها 44 ألفا و377 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 577 ألفا و501 شخص في أنحاء البلاد، فيما لا يزال هناك 2062 مريضًا في حالة حرجة.


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