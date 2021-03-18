الحرس الوطني الأمريكي ينفذ إزالة جزئية للحواجز الأمنية والأسلاك الشائكة من محيط الكابيتول

بدأت قوات الحرس الوطني المكلفة بحراسة مقر الكابيتول الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ صباح اليوم الخميس، عملية إزالة جزئية للحواجز والمتاريس الأمنية وموانع الأسلاك الشائكة التي وضعتها بكثافة في أعقاب عملية الاقتحام الكبرى التي شهدها مقر الكابيتول ومحيطه في السادس من يناير الماضي.

وقالت مصادر في الحرس الوطني الأمريكي لمنصة "واشنطن ايكسامينر" الإخبارية الأمريكية، إن تقديرات الموقف الأمني تؤكد انتفاء أية تهديدات خطيرة لمقر الكابيتول أو محيطه، وهو ما يسمح بتخفيف الحواجز الأمنية المنتشرة هناك، كاشفين عن خطه ثنائية المراحل للقيام بذلك لتخفيف كثافة الأسلاك الشائكة ومصدات اقتحام المركبات يتم تنفيذها اعتبارا من اليوم.

وأشارت إلى أنه من أصل 24 ألفا من قوات الحرس الوطني الأمريكي تم الدفع بهم إلى ساحة الكابيتول في أعقاب اقتحامات السادس من يناير الماضي، استبقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" 2300 منهم حاليا لضبط الأمن في محيط الكابيتول ودعم شرطة تأمينه الخاصة، وفي الأسبوع الماضي مدد وزير الدفاع الأمريكي مهمة عمل تلك القوات لشهرين جديدين ينتهيا في مايو القادم على ضوء مراجعة تقديرات تقييم الموقف الأمني.