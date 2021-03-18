افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وحدة طب الجنين بمستشفى الفيوم العام، كأول وحدة بشمال الصعيد، بالتعاون بين مديرية الصحة وإحدى الشركات الصينية المتخصصة في المجال الطبي، بتكلفة بلغت ٢ مليون جنيه، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والسيد زاي تان ممثل الشركة الصينية، والدكتور محمد عبد الله مدير مستشفى الفيوم العام، وعدد من الأطباء.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الوحدة تقدم الخدمات الطبية لصحة المرأة والجنين، وخدمات تشخيصية وعلاجية، وتعمل على تشخيص الأمراض الوراثية، والكشف المبكر عن العيوب الخلقية للأجنة، وحالات الحمل الخطر، بالإضافة إلى تدريب جميع أطباء المحافظة من متخصصى النساء والتوليد.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وحدة طب الجنين تضم أجهزة سونار، وعدد ٤ أجهزة أشعة تلفزيونية، والأسرة الخاصة بها، والوحدة تعتبر أول وحدة بمستشفى حكومي غير جامعي بشمال الصعيد.
وعقب افتتاح الوحدة، تفقد محافظ الفيوم حجرة العناية الجراحية لحالات النساء الحرجة، كما عقد لقاء بالأطباء، قدم خلاله الشكر لهم على مجهوداتهم في علاج مرضى كورونا بجانب متابعة المرضى.
وأشار إلى أن كل فرد بالاطقم الطبية يحتاج إلى شكر خاص، فهم جيش مصر الابيض.
وأضاف المحافظ، أن مهنة الطب مهنة انسانية بالدرجة الأولى، موضحًا أن مستشفى الفيوم العام تزخر بالكوادر الطبية، وتعد إحدى القلاع الحكومية التي تقدم الخدمة الطبية والعلاجية لأهالي الفيوم.
وأكد محافظ الفيوم، على تكاتف الجهود والتنسيق المتبادل بين مختلف مسؤولي القطاع الصحي؛ لتقديم خدمة طبية مناسبة للمرضى.
وفي ختام كلمته قدم المحافظ لجميع الاطقم الطبية التهنئة بمناسبة يوم الطبيب المصري.
وأشاد بالجهود التى تبذل ومثمنا حجم أعمال كافة الأطقم الطبية.
كما شدد على الإلتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية للتصدي للعدوى أو الإصابة بفيروس كورونا.
ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لمريض يعاني من مشاكل صحية في المفاصل، استجابة لطلبه.