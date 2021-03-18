قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تصل إلى نسب إشغال سياحي 100% في بعض الأيام رغم تداعيات أزمة كورونا، سواء من المحليين أو المواطنين من المحافظات الأخرى والأجانب المقيمين في مصر.

وأضاف الأنصاري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، أن الفيوم تحتوي على موقعين غير موجودين في العالم، الأول وادي الحيتان، والثاني جبل قطراني، إضافة إلى العديد من المناطق الأخرى غاية في الجاذبية.

وأوضح محافظ الفيوم، أن هذين الموقعين يأتي إليهم زوار من المعنيين بالدراسات البيئية والتاريخية، مشيدًا بالدور الكبير لوزارتي البيئة والسياحة والآثار في مثل هذه المواقع.

وذكر أن وزارة البيئة وافقت على عمل نشاط زخيم في منطقة البحيرة المسحورة، وفق الاشتراطات البيئية باعتبار المخيم موجود في محمية وادي الريان، ليصبح عليها حركة عالية، متوقعًا تحسين المشهد السياحي في الفيوم مع تحسن الموقف الوبائي في مص والعالم.