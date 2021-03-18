تسجيل 4 حالات كورونا بين طلاب جامعة الفيوم أثناء أداء الامتحان اليوم

صرح أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم، اليوم، ٨٧٦٣ طالبا وطالبة.

وأوضح أنه خلال الفترة الصباحية، أدى ٥٤٣١ طالبا وطالبة الامتحان، والغائبين ٢٠٢، منهم ٢١ تقدموا بعذر، و١٨١ دون عذر، إضافة إلى وجود طالبين قاما بتأدية امتحانهما داخل لجان خاصة، وتم ضبط حالة غش واحدة، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة فقط خاصة بفيروس كورونا.

وأضاف أنه خلال الفترة المسائية أدى ٣٣٣٢ طالبا وطالبة الامتحان، والغائبين ١٤٥، منهم ٤٠ تقدموا بعذر، و١٠٥ دون عذر، ويوجد طالبين قاما بأداء امتحانهما داخل لجان خاصة، ولم يتم ضبط أي حالات غش، في حين تم تسجيل ٣ حالات خاصة بفيروس كورونا.