دراسة: المتعافون من كورونا لا يصابون بها قبل 6 أشهر والكبار أكثر عرضة

كشفت دراسة حديثة عن أن الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا " كوفيد ـ 19" يكون من المستبعد تعرضهم للإصابة مجددا خلال ستة أشهر على الأقل.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن دورية " ذا لانسيت " الطبية التي تنشر في الولايات المتحدة وبريطانيا أن الوقاية من الإصابة تقل بصور كبيرة بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

ونوهت الدراسة إلى أن من تقل أعمارهم عن ذلك تكون لديهم وقاية بنسبة 80% لكن الإصابة قد تعود بنسبة 47% لكبار السن بعد الخامسة والستين.

وأشارت إلى أن نتائج الدراسة تركز على أهمية التدابير الهادفة لحماية كبار السن خلال الجائحة، مثل وضع الأولوية لهم في اللقاحات المضادة للفيروس حتى لمن تعافي منه.

وتوصي المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بتطعيم من أصيبوا بالفيروس من قبل نظرًا لأنه ليس ثمة دليل على مدة استمرار المناعة الطبيعية.