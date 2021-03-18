رئيس نايل سات: تسخير كل الإمكانيات لخدمة العملية التعليمية وتطورها في مصر

أكد أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، أن الشركة لا تتوانى في توفير كافة إمكانياتها لخدمة العملية التعليمية وتطورها في مصر في إطار جهود الدولة لمساعدة الطلاب والارتقاء بمستوياتهم في ظل مجابهة شاملة لوباء كورونا.

جاء ذلك خلال توقيع عقد إطلاق قناة جامعة طنطا التعليمية على نايل سات بحضور الدكتور محمود أحمد زكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذى للقناة. ويأتي إطلاق قناة جامعة طنطا على أقمار نايل سات كأول مبادرة من جامعة حكومية لمواجهة تداعيات جائحة ڤيروس كورونا المستجد بدعم ومساندة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي. وقال أنيس إن عقد الجامعة يمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد، وسيتم بث القناة على تردد ١١١٣٧ رأسي اعتبارًا من أول سيتمبر القادم، موضحًا أن الشركة ستوفر التدريب والدعم الفني لخروج القناة بالشكل الذي يليق بجامعه طنطا.

وثمَّن أنيس تفكير القيادات التعليمية بالجامعة في تلك الخطوة لتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب في مواجهة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا،

وأشار إلى أن الجامعة ستبدأ بث برامجها التعليمية لطلاب أربع كليات هي التجارة والحقوق والتربية والآداب، متوقعًا التوسع فى بث برامج باقي الكليات تباعًا حسب الخطة الموضوعة من إدارة الجامعة.

من جانبه، قال الدكتور محمود أحمد زكي، رئيس جامعه طنطا، إن الجامعة اتخذت تلك الخطوة للتوسع في عمليات التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا، وذلك ضمن الخطط التى ناقشها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إطار التعليم الهجين الذي تقرر تطبيقه بداية من العام الدراسي الحالي. وتوجه رئيس جامعه طنطا بالشكر لقيادات نايل سات على التعاون الذي أبدوه لخروج تلك القناة للنور في سبتمبر القادم، متوقعًا توسع القناة في بث المواد التعليمية لباقي الكليات التابعة للجامعة تباعًا.