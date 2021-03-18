أسواق العريش تستعد لشهر رمضان بمنتجات الزينة

بدأت المحال التجارية في محافظة شمال سيناء الاستعداد لشهر رمضان، بطرح المنتجات أمام المواطنين.

و قال أحمد محمود أحد باعة منتجات شهر رمضان: «وفرنا أدوات الزينة والإضاءة والفوانيس استعدادا لشهر رمضان»، مشيرا إلى تفاوت الأسعار للمنتجات لتوفير المنتجات أمام كافة المواطنين بحسب قدراتهم على الشراء.

واعتبر أسعار بعض أدوات الزينة والإضاءة والفوانيس معتدلة.

وحول إقبال المواطنين على الشراء، قال يوسف حمدي، صاحب متجر لأدوات زينة رمضان، إن المواطنين يقبلون على شراء عقود الزينة المضيئة أكثر من الفوانيس، باعتبار أنها تحمل أشكالا حديثة وكذلك أقل ثمنا من أسعار الفوانيس.

من جهته، وجه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، التهنئة للأهالي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى توفر السلع بالأسواق، وتشديد الرقابة التموينية، وعدم وجود أي نقص في المنتجات.