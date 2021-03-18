 الولايات المتحدة تدعو الحكومة التركية إلى احترام حرية التعبير - بوابة الشروق
الخميس 18 مارس 2021 10:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

الولايات المتحدة تدعو الحكومة التركية إلى احترام حرية التعبير

د ب أ
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 9:01 ص | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 9:01 ص

 دعت الولايات المتحدة الحكومة التركية، مساء الأربعاء، إلى احترام حرية التعبير، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب الأحداث في البلاد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية: "ندعو حكومة تركيا إلى احترام حرية التعبير بما يتماشى مع الحماية المنصوص عليها في الدستور التركي ومع الالتزامات الدولية لتركيا".

وأضاف البيان: "تتابع الولايات المتحدة عن كثب الأحداث في تركيا ، بما في ذلك التحركات المقلقة في 17 (آذار) مارس لنزع عضوية البرلمان من عمر فاروق جرجرلي أوغلو".

وتابع: "نتابع أيضا بدء مساعي لحل حزب الشعوب الديمقراطي ، وهو قرار من شأنه أن يقضي على إرادة الناخبين الأتراك بدون وجه حق، ويزيد من تقويض الديمقراطية في تركيا ، ويحرم ملايين المواطنين الأتراك من التمثيل الذي يختارونه".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك