الولايات المتحدة تدعو الحكومة التركية إلى احترام حرية التعبير

دعت الولايات المتحدة الحكومة التركية، مساء الأربعاء، إلى احترام حرية التعبير، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب الأحداث في البلاد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية: "ندعو حكومة تركيا إلى احترام حرية التعبير بما يتماشى مع الحماية المنصوص عليها في الدستور التركي ومع الالتزامات الدولية لتركيا".

وأضاف البيان: "تتابع الولايات المتحدة عن كثب الأحداث في تركيا ، بما في ذلك التحركات المقلقة في 17 (آذار) مارس لنزع عضوية البرلمان من عمر فاروق جرجرلي أوغلو".

وتابع: "نتابع أيضا بدء مساعي لحل حزب الشعوب الديمقراطي ، وهو قرار من شأنه أن يقضي على إرادة الناخبين الأتراك بدون وجه حق، ويزيد من تقويض الديمقراطية في تركيا ، ويحرم ملايين المواطنين الأتراك من التمثيل الذي يختارونه".