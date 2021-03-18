شرطة العاصمة الألمانية تعرض على أفرادها التطعيم بلقاح آخر غير أسترازينيكا



عرضت شرطة العاصمة الألمانية برلين على أفرادها إمكانية التطعيم ضد كورونا بلقاح آخر غير لقاح أسترازينيكا وذلك بعد قرار وزارة الصحة وقف التطعيم بهذا اللقاح احترازيا.



وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن هناك في الوقت الراهن اختيارا حرا للقاح.



وأوضح المتحدث، أن عدد أفراد الشرطة الذين قبلوا عروض التطعيم وحصلوا على الكود الخاص بذلك وصل حتى يوم الاثنين الماضي إلى 8592 فردا، لكن الشرطة لم تسجل بعد على نحو دقيق عدد الذين أخذوا التطعيم بالفعل من هؤلاء الأفراد.



وكانت حكومة ولاية برلين قد عرضت في نهاية فبراير التطعيمين التطوعيين الأول والثاني لـ12 ألف فرد من أفراد الشرطة، ووفرت الحكومة لهذا الغرض 24 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا للتطعيم في مركز بمطار تيجل.



وتم تغيير اللقاح بعد الوقف المؤقت للتطعيم بلقاح الشركة البريطانية السويدية.



وكانت الشرطة وضعت ترتيب أولويات داخليا وفقا لمرسوم التطعيم ضد كورونا، وينص هذا الترتيب على إعطاء أولوية التطعيم لأفراد الشرطة الذين يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بالفيروس مثل شرطة الدوريات وأفراد شرطة الانتشار السريع الذين يتواجدون على الطرق في عمليات كبيرة أو لمصاحبة المظاهرات.