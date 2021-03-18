قالت السلطات التنزانية، إن سبب وفاة رئيس البلاد، جون ماجوفولي، هو معاناته من مشاكل في القلب، نافية بذلك التقارير التي تحدثت أن سبب وفاته هو إصابته بفيروس كورونا.

وكان ماجوفولي، قبل ذلك قد أنكر وجود فيروس كورونا، وحظر أيضا الصحافة المحلية من تغطية موضوع الوباء دون موافقة السلطات، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ودون أن يتطرق للحديث عن فيروس كورونا، حث السكان في خضم تفشي الوباء، على الصلاة لمدة ثلاثة أيام لمكافحة أمراض الجهاز التنفسي.

وشدد على أنه لن يقوم بإغلاق البلاد، كما صرح أنه لا يخطط لشراء اللقاحات.

وتوفي ماجوفولي، بعد غياب لمدة أسبوعين عن الحياة العامة، فيما أعلنت المعارضة أنها واثقة من أن سبب الوفاة هو فيروس كورونا.