قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وسائل الإعلام اهتمت بالدفعات التي تعتمد نظام التابلت، وتجاهلت التطوير في باقي السنوات الدراسية، مشيرًا إلى تطوير مناهج لـ 6 فصول دراسية خلال توقيت قياسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أنه يتم حاليًا تطوير مناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي من خلال مركز تطوير المناهج التابع للوزارة وبالتعاون مع خبراء في التعليم على مستوى العالم.

وذكر أنه في حالة عدم البدء بتطوير التعليم خلال الفترة الماضية، كان الوضع السابق سيستمر حتى 50 عامًا إضافية، لافتًا إلى أن التطوير القائم حاليًا في المرحلة الثانوية يعتبر إصلاحًا مؤقتًا، أما مايجري في المرحلة الابتدائية يعد ثورة.

وأشار إلى عقد البنك الدولي لمؤتمر دولي لعرض التجربة المصرية على الدول الأعضاء، إضافة إلى اختيار اليونسكو لمصر لتكون المتحدث الرئيسي في مؤتمر عالمي ينعقد في 29 مارس عن التطوير أمام 190 دولة.

ولفت إلى عقد دورات تدريبة للمعلمين في المرحلة الابتدائية على طرق تدريس المناهج الجديدة، فضلًا عن امدادهم بدليل المعلم الذي يتيح لهم شرحًا عن كيفية سير الحصة مع الطلاب، مضيفًا أن الدولة وفرت حافزًا إضافيًا للمعلمين في تلك المرحلة؛ نظرًا للجهد الذي يقومون به.

وعن عدم تطوير المناهج للمراحل اللاحقة عن الابتدائية والبدء منها بشكل تسلسلي، أوضح أنه لا يمكن أن يتم تطوير المناهج للفصول الدراسية المتقدمة دون البدء بالمراحل الأولى، لأن المنهج تراكمي، متابعًا: «لا يمكن تغير مناهج المرحلة الثانوية بالكامل الآن لأنها عملية معقدة وتجديدها شبه مسحيل حاليًا».

