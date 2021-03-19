حملة مكبرة لرفع الإشغالات بعدد من شوارع حي بولاق أبو العلا

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شن حي بولاق أبو العلا، حملة مكبرة بقيادة، اللواء فرج هويدي عبد الله، رئيس الحي، لرفع الإشغالات من شوارع ٢٦ يوليو وبولاق الجديد
بالإضافة إلى شارع الكورنيش، وتم مصادرة بعض المضبوطات وإيداعها مخازن الحي.