سهم «الشرقية للدخان» يفقد 10% من قيمته بعد أنباء طرح رخص جديدة لتصنيع السجائر

هبط سهم الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» بنسبة 10% تقريبا، كما أوقفت البورصة التعامل على السهم مرتين، إثر أنباء بعزم الحكومة طرح رخص جديدة لتصنيع السجائر، وهو ما يهدد عرش الشركة المحتكرة لهذه الصناعة فى مصر.

من ناحيته أكد إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان والسجائر، باتحاد الصناعات المصرية لـ«الشروق»، صحة ما تردد عن دراسة الحكومة لطرح رخص جديدة فى الصناعة.

وأشارت الأنباء إلى عزم الحكومة طرح رخصة أو أكثر جديدة لتصنيع السجائر التقليدية والإلكترونية والتبغ.

ولم تؤكد الشركة، المملوكة للدولة الأنباء، لكنها أشارت فى بيان للبورصة، أمس، إلى أن الدولة لها حق أصيل فى إصدار الرخص التشغيلية من خلال هيئة التنمية الصناعية، وأنها ليست طرفا فى هذا القرار، ولا توجد لديها أى معلومات رسمية بخصوصه.

وأوقفت البورصة التعامل على السهم فى بداية التعاملات، لحين رد الشركة على استفساراتها بهذا الشأن، وبعد الرد، وعودة السهم للتعاملات تراجع بنسبة 5%، ما أدى إلى وقف التعامل عليه لمدة 10 دقائق، كما تقتضى قواعد التداول.

وأوضحت الشركة أنه فى حال توافر معلومات أو اتصالات رسمية سيتم التعامل معها ودراستها وعرضها على مجلس الإدارة والإفصاح عنها بالطرق المعتادة، والعرض على الجمعية العمومية للمساهمين إن لزم الأمر.

وبحسب البيان، فإن الشركة قالت إنها ستنتهز هذه الفرصة لتأكيد قدرتها على المنافسة والتوسع ورفع أرباحها التشغيلية وكذلك الظهور بالمنتجات الجديدة وترسيخ قواعدها بكل قوة فى كل مجال تعمل به، كما تدرس الشركة العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة والتى ستعزز مكانتها فى مجال التدخين.

وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ الحصة السوقية لها فى مصر نحو 70% مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.