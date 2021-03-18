السفير المصري في الخرطوم يلتقي بوزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني

التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، بوزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، الهادى محمد إبراهيم، حيث تم استعراض نتائج زيارتي الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم يوم 6 مارس الجاري، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني إلى مصر يومي 11 و12 مارس الجاري.

وحسبما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، مساء الأربعاء، بحث الجانبان سبل وضع تلك النتائج موضع التنفيذ، وتحديدًا فيما يتعلق بالاستثمار والتعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية باعتبارها قاطرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السودان، خاصةً فيما يتعلق بعوامل جذب الاستثمارات المصرية إلى السودان، والمشروعات المقترحة في هذا الصدد كالمنطقة الصناعية المصرية في منطقة الجيلي بولاية الخرطوم، والتعاون في مجال التدريب وتأهيل كوادر وزراة الشباب السودانية.

من جانبه، ثمن الوزير السوداني الدعم المصري المقدم لبلاده في مختلف المجالات، والذي يساند الجهود المتواصلة لتعزيز العلاقات الاستثمارية الكبيرة والمتشعبة بين البلدين، كما أكد على التوجه السوداني نحو المضي قدمًا في وضع كل المشروعات بين البلدين بمجال الاستثمار موضع التنفيذ في أقرب وقت، تحقيقًا للاستفادة الكبيرة التي ستعود على اقتصاد الدولتين من تلك المشروعات.