باحثون نرويجيون: إصابة 3 أشخاص بجلطات دموية بعد تطعيمهم بلقاح استرازينيكا

قال باحثون نرويجيون اليوم الخميس، إنهم توصلوا إلى مؤشرات على استجابة مناعية قوية بين المرضى الذين تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا وإصيبوا بجلطات دموية.

وأوضح كبير أطباء مستشفى جامعة أوسلو بال أندريه هولمي للصحفيين "نعتقد أن من المهم عرض ما توصلنا إليه، وأننا وجدنا نموذجا تفسيريا معقولا".

ونقل 3 من العاملين الصحيين في النرويج إلى المستشفى مؤخرا بعد إصابتهم بحالات شديدة من الجلطات الدموية والنزيف وانخفاض عدد الصفائح الدموية، وتوفى واحد في وقت لاحق.

والنرويج هي واحدة من عدة دول أوقفت مؤقتًا التطعيم باللقاح الذي طورته الشركة البريطانية السويدية.

وأشار هولمي إلى أن المرضى عانوا من المضاعفات بين 3 و10 أيام بعد التطعيم، مضيفا "لا أرى أي احتمال آخر حتى اليوم".

وقال إن النتائج تشير إلى أن المرضى لديهم استجابة مناعية قوية ، مما أدى إلى تكوين أجسام مضادة يمكنها تنشيط الصفائح الدموية ، وهي أجزاء صغيرة من الخلايا التي تشكل جلطات ويمكن أن توقف النزيف أو تمنعه ، ورفض التعليق على عدد المرضى الذين خضعوا للدراسة.

وفي مطلع الأسبوع، قال معهد الصحة العامة النرويجي إن 3 من العاملين الصحيين تم إدخالهم إلى المستشفى بعد تلقيحهم، وإن وكالة الأدوية النرويجية تقوم بتقييم ما إذا كانت هناك صلة بين لقاح استرازينيكا وحالاتهم.

وأعطت النرويج أكثر من 121000 جرعة من استرازينيكا قبل قرار تعليق استخدامه قبل أسبوع. كان العاملون الصحيون في النرويج مجموعة أولية تلقت اللقاح.

وذكرت وكالة الأنباء النرويجية أن وكالة الأدوية النرويجية لم تعلق على النتائج التي توصل إليها هولمي.

ومن المقرر أن تقدم وكالة الأدوية الأوروبية في وقت لاحق اليوم الخميس تقييمها للقاح.