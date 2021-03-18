سلاح الجو الألماني ينقل 80 جهاز تنفس اصطناعي إلى البرازيل

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، من دوائر عسكرية أن سلاح الجو الألماني سينقل 80 جهاز تنفس اصطناعي إلى البرازيل المتأثرة بشدة بجائحة كورونا.



وحسب هذه الدوائر، فإن من المنتظر أن يتم نقل هذه الأجهزة يوم الجمعة، بعد القادم من كولونيا لتصل إلى ماناوس بالبرازيل في اليوم التالي.



يشار إلى أن الأكسيجين الاصطناعي في مدينة ماناوس، عاصمة ولاية الأمازون، نفد في يناير الماضي، الأمر الذي أدى إلى انهيار الرعاية الصحية عمليا هناك.



وسيبقى الجنود الألمان هناك على متن الطائرة، وهي طائرة طراز ايرباص ايه 310 متعددة الأغراض، لمدة ساعتين فقط وسيتجنبون المخالطات، وتأتي هذه الأجهزة من مخازن وزارة الصحة الاتحادية وسيتم نقلها إلى البرازيل بتكليف من وزارة الخارجية.



ويذكر أن البرازيل التي بدأت حملة التطعيمات ضد كورونا في يناير الماضي، هي واحدة من أشد الدول تأثرا بجائحة كورونا، وتشير أرقام الأسبوع الحالي إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 11 مليون و693 ألفا و838 حالة، فيما وصل عدد وفيات كورونا إلى 284 ألفا و775 حالة.