مظاهرة في القدس ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية ودعما لأهالي النقب

انطلقت مظاهرة فلسطينية، أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال في القدس، احتجاجا على هدم المنازل والاستيلاء على الأرض وسلب حقوق المواطنين الفلسطينيين في النقب.

وردد المشاركون - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، "في التظاهرة التي دعت لها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، في منتدى السلطات المحلية العربية في النقب"، هتافات منددة بممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة التمييز التي تنتهجها ضد المواطنين الفلسطينيين في النقب.

يذكر أن اجتماعا موسعا عقد، حديثا، في خيمة الاعتصام أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال في القدس، لمناقشة آخر التطورات الحاصلة في النقب وسبل التصدي لسياسات الحكومة الإسرائيلية الظالمة تجاه النقب وأهله.

وأكد الحضور ضرورة الوحدة والتكاتف واتخاذ خطوات عملية ومهنية مدروسة من أجل دعم نضال أهل النقب الشرعي.