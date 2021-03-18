إيهاب جلال يعرض صرف مستحقات لاعبي المقاصة لحل الأزمة

عرض إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة، دفع جزء من مستحقات لاعبيه المتأخرة والتي تسببت في أزمة وغليان كبير داخل أروقة الفريق وغرفة خلع الملابس، والتي تفاقمت بشدة في الآونة الأخيرة وقد تدفع لعواقب وخيمة في المستقبل القريب للفريق الفيومي.

ويمر فريق المقاصة منذ الموسم الماضي بأزمة مالية طاحنة كادت تتسبب في الإطاحة بالفريق من الدوري الممتاز، بعد تمرد اللاعبين ورفضهم خوض التدريبات والمباريات قبل صرف مستحقاتهم، بخلاف النتائج السلبية التي قدمها الفريق الموسم الماضي بسبب أزمة المستحقات.

وقبل أحد التدريبات رفض لاعبو المقاصة خوض المران إلا بعد الحصول علي وعد صريح بموعد صرف المستحقات، وهنا تدخل إيهاب جلال المدير الفني للفريق وقام بعرض صرف مستحقات اللاعبين من جيبه الخاص، لحين حل الأزمة وتفاديا لتمرد اللاعبين، وهو العرض الذي دفع إدارة النادي وقتها لمنح اللاعبين شيكات فورية بجزء من مستحقاتهم لتهدئة الأوضاع وقام اللاعبون بخوض التدريبات.

يذكر أن فريق مصر المقاصة كان علي حافة الهوية الموسم الماضي وتم عرضه للبيع للخروج من الأزمة المالية، إلا أن إدارة النادي السابقة قامت بإعادة طرح اسهم النادي للرعاية، كما تم بيع أكثر من لاعب من نجوم الفريق لحل الأزمة المالية.