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توقعات بتثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماع اليوم

البنك المركزي
البنك المركزي

نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 11:43 ص | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 11:43 ص

توقع محللون أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها، الذي يُعقد مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويصل سعر العائد على الإيداع والإقراض حاليا 8.25% و9.25% على التوالي، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها.

وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع 15 محللا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير فيما توقع محلل واحد خفضا بواقع 50 نقطة أساس.

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ نوفمبر الماضي الذي شهد خفضا مفاجئا بواقع 50 نقطة أساس، بعد خفض بنفس القيمة في سبتمبر.

وبإضافة الخفض التاريخي في مارس الماضي بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة "كوفيد-19"، يكون المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال 2020.


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