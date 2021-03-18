شعبة النقل الدولي واللوجستيات: منع دخول الشاحنات المخالفة السودان

قررت شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية عدم السماح بدخول الشاحنات المصرية المخالفة إلى الأراضي السودانية اعتبارًا من غد الخميس ١٨ مارس الجاري تطبيقا لقرار وزارة البنية التحتية والنقل السودانية رقم ٩ لسنة ٢٠٢١، وفقًا لقرار رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي.

ووفقًا للبيان الصادر عن شعبة النقل الدولي، مساء اليوم الأربعاء، فإن مهلة دخول الشاحنات مخالفة الأوزان تنتهي الخميس ١٨ مارس الجاري، حيث تشترط أن تكون حمولة المحور المفرد مزدوج الإطارات ٨ طن للمحور، وحمولة المحور الثلاثي مزدوج الإطارات ٢٤ طن للمحور، وحمولة المحور الثنائي مزدوج الإطارات ١٨ طن للمحور.

ويلزم القرار بأن تكون الحمولة القصوى الشاحن و٥٦ طن شامل وزن الشاحنة فارغة مضافا إليها حمولة البضائع، علي أن يكون اقصي طول ٢٢ متر، وأن يكون اقصي عرض ٢٦٠ سم، مع ضرورة أن يكون أقصي ارتفاع ٤٦٥ سم، مطالبًا كافة الشركات القائمة بنشاط النقل البري الدولي إلى السودان بمراعاة تطبيق القرار دون أي استثناءات منعا لتكدس الشاحنات بمعبر قسطل.