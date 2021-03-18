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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين تطلع الأمم المتحدة والقنصل البريطاني على آخر المستجدات

الامم المتحدة - ارشيفية
الامم المتحدة - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 6:06 م | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 6:06 م
أطلعت فلسطين، ممثلة في رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، على آخر المستجدات الفلسطينية.

جاء ذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، خلال اجتماعات عقدها الشيخ معهما كلاً على حدة، في مكتبه اليوم الخميس.

وناقش الشيخ مع ضيفيه آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والمنطقة، والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية في المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس.

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