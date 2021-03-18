قال الدكتور محمد راشد، استشاري التحاليل الطبية والفيروسات، إن الموجات فوق الصوتية تدمر الغلاف الخارجي لفيروس كورونا وتعمل على تكسير النتوءات والمستقبلات عند تردد يتراوح من 25 ميجا هيرتز إلى 100 ميجا هيرتز، خلال أجزاء من الثانية، وفقًا لدراسات جديدة أجراها بعض الباحثين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن الأبحاث عن تأثير الموجات فوق الصوتية بشكل عام مستمرة وقديمة، موضحًا أن تلك الموجات تستخدم في التطبيقات الطبية والتصوير الطبي.

وأشار إلى أن الموجات فوق الصوتية، تتسم بنفس خصائص الصوت العالي لكن لها طاقة وترددات عالية جدًا تقاس بالهيرتز، قائلًا إن تردد تلك الموجات أعلى من 20 ألف هيرتز.

وأظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في قسم الهندسة الميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن فيروسات كورونا قد تكون عرضة للموجات فوق الصوتية، ضمن الترددات المستخدمة في التصوير التشخيصي الطبي.