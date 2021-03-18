باكستان تستجوب مهاجرين غير شرعيين مرحلين من ألمانيا وبولندا

قال مسؤولون، إن السلطات الباكستانية استجوبت اليوم الخميس، أكثر من 10 مهاجرين غير شرعيين بعد أن تم ترحيلهم من ألمانيا وبولندا.

وقال الشيخ نعيم، من وكالة التحقيقات الاتحادية الباكستانية المعنية بشؤون الهجرة، إن طائرة مستأجرة تقل 27 شخصا رحلتهم ألمانيا وشخصين مرحلين من بولندا هبطت في إسلام أباد.

وقال أمجد خان المسؤول في الوكالة، إن سلطات الهجرة أفرجت عن 10 من المرحلين لكنها احتجزت الباقين لاستجوابهم.

وقال خان إنه تم اتهام هؤلاء بمغادرة البلاد بوسائل غير مشروعة بما في ذلك بمساعدة مهربي البشر.

وأفاد المسؤولان بأن طالبي لجوء رفضت طلباتهم وأشخاصا حاولوا دخول الدولتين الأوروبيتين بوثائق مزورة كانوا من بين المرحلين.

وألقت وكالة التحقيقات الاتحادية القبض على العشرات من مهربي البشر المشتبه بهم من إقليم البنجاب وسط البلاد في حملة تم شنها قبل نحو ثلاث سنوات.

ويحاول آلاف الشباب الباكستانيين الوصول إلى دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا كل عام سعيا لمستقبل أفضل.

ويدفع هؤلاء الملايين لمهربي البشر لنقلهم إلى أوروبا عبر طريق بري وبحري خطير يمر عبر إيران وتركيا واليونان.

ويلقى مئات المهاجرين غير الشرعيين حتفهم وهم في طريقهم إلى الدول المبتغاة أو ينتهي بهم المطاف في السجن في واحدة من هذه البلدان.