روسيا تدعو كل الأطراف للعمل بجدية أكبر لتحقيق السلام في أفغانستان

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر حول أفغانستان تستضيفه بلاده، اليوم الخميس، إنه يتعين على جميع الأطراف العمل بجدية أكبر من إحلال السلام في أفغانستان لأنه لا يمكن قبول استمرار الوضع العسكري والسياسي الحالي.

وأضاف لافروف في المؤتمر المنعقد في موسكو: "للأسف، الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية لم تؤد إلى نجاح".

ونظمت روسيا مؤتمرا، وهو الأول من نوعه الذي يلتقي فيه ممثلو طالبان والحكومة، في محاولة لبناء الثقة، كما حضر ممثلون من الصين وباكستان والولايات المتحدة.

وبدأت طالبان مفاوضات سلام مع ممثلي الحكومة الأفغانية في قطر في سبتمبر الماضي، إلا أن المحادثات توقفت مؤخرا.

وكانت تلك المحادثات مبنية على اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان كان يقضي بانسحاب أمريكي كامل مقابل إنهاء هجمات طالبان وبدء المحادثات مع الحكومة الأفغانية.

وتشهد أفغانستان صراعا منذ أكثر من 19 عاما.

ونظمت روسيا مؤتمرات بشأن أفغانستان من قبل وحضرها ممثلون عن طالبان وسياسيون معارضون أفغان ، لكن لم يحضر ممثلون عن الحكومة.

وتقول موسكو إن الهدف هذه المرة هو بناء الثقة.

ومن المقرر أن تستضيف تركيا اجتماعا آخر في أبريل المقبل بهدف إبرام اتفاق سلام.