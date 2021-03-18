محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى الصدر

افتتح محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وحدة العناية المركزة بمستشفى الصدر، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة المستشفى بطاقة 23 سريراً.

يأتي ذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءات المستشفيات النوعية على مستوى الجمهورية، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضي، وضمن الاستعدادات المستمرة لتداعيات فيروس كورونا.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والنائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، اللواء وليد البيلي رئيس مركز بني سويف، الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور إفرام ماجد مدير مسشتفى الصدر، والدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي بالمديرية، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير المرحلة الأولى وشملت إنشاء عناية مركزة بطاقة 23 سريراً، والتي تم دعمها وتجهيزها بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض لتحويلها من عناية متوسطة إلى عناية مركزة، فيما يجرى حاليا العمل في أعمال المرحلتين الثانية والثالثة، والتي تشمل أعمال تطوير الأقسام الداخلية ورفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الاشتباه في كورونا، والإيجابي بالفيروس، فضلا عن تطوير المعامل، وأماكن مبيت الأطباء، وذلك بما يدعم جهود المستشفى في تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرتها على أن تكون عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأكد المحافظ أهمية الدور الكبير الذي تقوم به المستشفى صدر بني سويف في الفترة الحالية، والتي تتطلب الاستعداد الكامل للمنظومة الصحية، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير التهيئة اللازمة لمكونات المنظومة والعمل بالروح التي سادت المنظومة خلال الموجة الأولى التي تمكنا جميعا في تخطيها بنجاح.