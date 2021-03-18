فلسطين وأونروا تبحثان التعاون لمواجهة كورونا

بحث محافظ بيت لحم كامل حميد، مع مديرة عمليات "أونروا" في الضفة الغربية جوين لويس، اليوم الخميس، تعزيز التعاون في مواجهة فيروس "كورونا".

وأطلع حميد، لويس والوفد المرافق لها - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - على الإجراءات الوقائية المتخذة لوقف انتشار "كورونا"، والجهود التي تبذلها المحافظة للتخفيف من معاناة المواطنين، في ظل الظروف التي فرضتها الجائحة، خاصة في مخيمات اللاجئين "الدهيشة، وعايدة، والعزة".

وتطرق إلى الوضع الوبائي في بيت لحم، مشيرًا إلى أن نسبة الأشغال في المستشفيات وصلت إلى 120%، مؤكدًا أن العمل جار على توفير مزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي.

من جهتها، تعهدت مديرة عمليات "أونروا"، ببذل كل جهد ممكن للمساعدة في توفير الاحتياجات والإمكانيات الطبية المطلوبة من خلال بحث ذلك مع المانحين، معربة عن أملها بأن يتخطى الشعب الفلسطيني هذه المحنة، مثمنة تعاون الجهات الفلسطينية مع أونروا.

وأشارت لويس إلى أنها التقت مع فعاليات المخيمات، واستمعت لشرح مفصل حول واقعها واحتياجاتها في ظل جائحة "كورونا".