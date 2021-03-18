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أعداد جريدة الشروق
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المركزي العراقي يحذر من شركات وهمية لتسهيل إجراءات القروض

(د ب أ)
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 10:14 ص | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 10:14 ص

حذر البنك المركزي العراقي اليوم الخميس من شركات وهمية تدَّعي تسهيل إجراءات القروض، مطالبا الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال المكتب الاعلامي للبنك ، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) : "نحذر المواطنين من التعامل مع شركات وهمية تدّعي تسهيل إجراءات استلام القروض من المصارف"، مبينا أنه لم يمنح هكذا تراخيص لاي شركة أو جهة.

وحث البيان المصارف على تسهيل إجراءات الإقراض والتواصل المباشر مع المواطنين وفقا للسياقات الرسمية.

وأضاف أنه "فاتح الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات والجهات المذكورة لما تسببه من اضرار للمتعاملين معها".


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