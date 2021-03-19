علق طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي الأسبق، على إختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة كينيا وجرز القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون.

وقال طارق سليمان في تصريحات خاصة لـ «الشروق»: "اختيارات الجهاز الفني منطقية للغاية، وإذا كنت ضمن جهاز لوافقت على الإختيارات بالتأكيد".

وأضاف: "ليس لدي أزمة في اختيارات المنتخب جميع حراس المرمى مميزين، جنش يؤدي بشكل ممتاز مع الزمالك، بالإضافة إلى الثنائي محمد باسم وعامر عامر، والشناوي من بين أفضل الحراس في العالم".

وعن سبب عدم ضم شريف إكرامي لقائمة المنتخب.. أجاب: "هذه اختيارات الجهاز الفني ولا أحد يسأل بيراميدز لماذا يلعب إكرامي والشناوي على دكة البدلاء، لأنه حق أصيل للجهاز الفني، اختيار من يلعب".

وواصل طارق سليمان: "الرأي الأخير في اختيارات اللاعبين يكون للمدير الفني بما فيهم مركز حراسة المرمى، وفي النهاية تكون بالتشاور بينهم جميعا".

وعن سبب تطور مستوى محمد الشناوي في الفترة الأخيرة .. قال: "الشناوي يعيش فترة مميزة في حياته، لأنه أحد أفضل حراس العالم وهذا بالدلائل لأنه حصل على برونزية المركز الثالث في مونديال الأندية، بالإضافة إلى أرقامه داخل قارة إفريقيا".

واستكمل: "الجميع يشارك في تطور مستوى الشناوي سواء كان مدرب الحراس حاليا أو منذ عملي معه في الأهلي، والكل بالتأكيد أضاف له".

وعن تصريحه السابق بأن الشناوي أفضل من مانويل نوير قبل لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ .. علق: "بالفعل أكدت ذلك بأنه كان على سبيل المدح والتشجيع للشناوي قبل مباراة مصيرية مع بطل دوري أبطال أوروبا".

وأردف: "الشناوي قبل المباراة يحتاج للثقة وبالتالي قدم مباراة مميزة أمام نجوم العالم، وأثبت أنه حارس كبير ويستحق الإشادة

وأتم طارق سليمان في رسالة لمحمد الشناوي قائلا:"إذا حصل على عرض ليحترف خارج الأهلي، يوافق إذا كان من أفضل دوريات العالم مثل الإسباني أو الإنجليزي، لكن إذا كان من دوريات أقل أعتقد أن الأهلي أفضل بكثير".