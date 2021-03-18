لجنة الانتخابات الفلسطينية ترحب بتوقيع الفصائل على ميثاق الشرف حول الانتخابات

رحبت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الخميس، بتوقيع الفصائل المشاركة في الانتخابات الفلسطينية خلال لقاءاتها في القاهرة قبل يومين، على ميثاق شرف يؤكد حرصها على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة.



وأكدت اللجنة في بيان لها ، على أهمية الميثاق المستمد من قانون الانتخابات، والذي يدعو للتنافس الشريف بين القوائم المتنافسة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية، والمصلحة العامة وصون حق المواطن في اختيار من يمثله مع الالتزام بالقانون الانتخابي.



وذكرت اللجنة أن مديرها التنفيذي هشام كحيل شارك في لقاءات الفصائل في القاهرة وقدم للمجتمعين تقريراً حول سير الإعداد للانتخابات التشريعية، مؤكداً حرص اللجنة على ضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني.



ومن المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات بعد غد السبت استقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية 2021، ولمدة 12 يوماً.