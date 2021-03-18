نقيب المهن التمثيلية يعلق على مشاركة عمر كمال في مسلسل بين السما والأرض

علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على مشاركة الفنان عمر كمال بمسلسل «بين السماء والارض» أنه تواصل مع مخرج العمل ماندو العدل، قائلًا: «قولتله أنا المهم عندي موافقة نقابة المهن الموسيقية، لو هي موافقة فأنا موافق على مشاركته».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الأربعاء، إنه لم يكن على علم بأن كمال عضو بنقابة الموسيقين، لهذا تواصل مع مخرج العمل بعد رؤيته لصور خاصة بالمسلسل المقرر عرضه برمضان المقبل، متابعًا: «ماندو العدل قالي أنه معاه موافقة من نقابة المهن الموسيقية».

وأضاف أنه كان يحاول تطبيق اللائحة الخاصة بالنقابة والتي تنصل على أن إذا كان هناك مطربًا عضوًا بنقابة المهن الموسيقية يجوز له المشاركة في عمل درامي شرط أن يكون العمل به غناء، ذاكرًا أن مخرج العمل أكد له أن دوره في المسلسل مطرب.





